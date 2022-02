Dopo la sconfitta rimediata a Viterbo contro il Monterosi (2-1), il Taranto si prepara ad affrontare la Virtus Francavilla nella ventiseiesima giornata di campionato. Taranto-Virtus Francavilla si prospetta un derby molto interessante in cui la squadra in trasferta, in caso di vittoria, potrebbe davvero pensare d’impensierire il Bari nella corsa alla promozione diretta in Serie B. La squadra di casa però ha bisogno di punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo salvezza e quindi farà di tutto per portare a casa il massimo ‘bottino’ da questo derby. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Taranto-Virtus Francavilla, streaming e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il derby.



Taranto-Virtus Francavilla, match valido per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C, si giocherà allo Stadio Iacovone di Taranto a partire dalle ore 21.00 di Sabato 12 Febbraio 2022. Il match verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione scaricabile su tutti gli smartphone. Al momento per Taranto-Virtus Francavilla non è previsto né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud. Seguiranno aggiornamenti…