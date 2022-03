Avellino-Catania, streaming LIVE e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Serie C

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Partenio – Lombardi” si disputerà il match Avellino-Catania, recupero delle 29.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica gli irpini al terzo posto con 56 punti, mentre i siciliani sono tredicesimi insieme al Campobasso con 40 punti.

Nella gara d’andata giocata al “Cibali” lo scorso 20 ottobre il risultato finale è stato di parità (2-2); l’arbitro della sfida sarà Andrea Bordin della sezione A.I.A. di Bassano del Grappa (Vicenza), coadiuvato dagli assistenti Egidio Marchetti di Trento e Stefano Galimberti di Seregno (Monza e Brianza), Quarto Ufficiale Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Avellino-Catania, probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Bove, Scognamiglio; Rizzo, Aloi, De Francesco, Kragl, Tito; Kanoute, Maniero.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Simonetti; Biondi, Sipos, Russini.

Dove vedere Avellino-Catania in tv e streaming

Il recupero della 29.a giornata di campionato tra Avellino-Catania, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

20 ottobre 2021, Catania-Avellino 2-2: gli highlights