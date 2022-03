Bari-Virtus Francavilla, streaming e diretta tv Antenna Sud o Sky Sport?

Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio San Nicola si disputerà il match Bari-Virtus Francavilla, 30.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i padroni di casa al primo posto con 59 punti, mentre gli ospiti sono terzi con 53 punti.

Sono due i precedenti in terra barese con i Galletti sempre vincenti: 2-0 il 2 febbraio 2020 e 4-1 il 24 gennaio 2021; l’arbitro di questo importante derby pugliese sarà Marco Monaldi della sezione A.I.A. di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Massimo Salvalaglio di Legnano (Milano) e Francesco Valente di Roma, Quarto Ufficiale Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Cosenza).

Bari-Virtus Francavilla, probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Ricci; D’Errico, Maiello, Maita; Galano; Antenucci, Cheddira.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Franco, Toscano, Ingrosso; Mastropietro, Maiorino; Patierno.

Dove vedere Bari-Virtus Francavilla in tv e streaming

Il match della 30.a giornata di campionato tra Bari-Virtus Francavilla, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Anche per questa stagione alcuni incontri di Serie C (otto, ogni turno di campionato) andranno in onda su Sky Sport, disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. L’incontro del “San Nicola” sarà uno di quelli, sintonizzandosi su Sky Sport (canale 252 del decoder) o in streaming su Sky Go e NOW TV.

24 0ttobre 2021, Virtus Francavilla-Bari 3-0: gli highlights