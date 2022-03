Il veleno nella coda per il Pescara, sul campo della capolista Modena

Finale amarissimo per il Pescara di mister Auteri, che esce sconfitto immeritatamente sul campo della capolista Modena, che trova il guizzo all’ultima azione.

A detta anche del tecnico Tesser del Modena, il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, avendo riconosciuto l’ottima prestazione degli adriatici specialmente nel corso del primo tempo.

L’episodio più clamoroso avviene intorno al decimo minuto, quando viene negato un clamoroso calcio di rigore al delfino, nonostante l’evidente fallo ai danni del centravanti Cernigoi.

L’arbitro lascia correre tra le veementi proteste del tecnico Auteri in panchina, che viene trattenuto a stento e ne ha motivo per farlo.

Il Modena dal suo canto cerca di fare la sua prestazione di forza, ma trova un avversario di valore che tiene testa e lotta su ogni pallone, nonostante l’espulsione del difensore Drudi ad un quarto d’ora dal termine.

Quando tutto sembra far presagire un pareggio a reti bianche, ecco che in pieno tempo di recupero è Minesso a segnare il goal partita del Modena, tra la disperazione dei giocatori del Pescara che non meritavano questo risultato beffardo.

Modena – Pescara 1-0 (0-0)

Marcatore: 94′ Minesso

Modena: Gagno; Ciofani (83′ Oukhadda), Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella (60′ Magnino), Gerli, Armellino; Tremolada (60′ Mosti) Giovannini (67′ Minesso); Ogunseye (67′ Ponsi). All. Tesser

Pescara: Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli (70′ Frascatore); De Risio, Pompetti; Clemenza (80′ Cancellotti), Pontisso (60′ Nzita), Rauti (80′ Illanes); Cernigoi (60′ D’Ursi). All. Auteri.