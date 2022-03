Potenza-Palermo streaming gratis Antenna Sud? Dove vedere il match di Serie C

Domenica 20 marzo alle ore 14:30 allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza si disputerà il match Potenza-Palermo, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C Girone C. Obiettivi differenti, ma buono state di forma per entrambe: se il Palermo è in piena zona playoff ed ha racimolato 7 punti nelle ultime tre gare, il Potenza è in serie positiva da quattro gare e non vuole fermarsi in ottica salvezza.

Potenza-Palermo, probabili formazioni

POTENZA (4-3-3): Greco; Coccia, Cargnelutti, Matino, Sepe; Nigro, Bucolo, Sandri; Cuppone, Salvemini, Burzio. All. Arleo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Somma, Perrotta, Crivello; Damiani, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Baldini.

https://youtu.be/HowyCohnNB0

Dove vedere Potenza-Palermo in tv e streaming: Antenna Sud, Eleven Sports, Sky Sport

Il match della trentatreesima giornata di campionato Potenza-Palermo sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Non è prevista la diretta in chiaro né lo streaming gratis su Antenna Sud.