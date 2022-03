Serie C girone C: Vibonese-Taranto 1-0, decide Curiale

La Vibonese tiene vive le sue speranze di salvezza: i “leoni” rossoblu pongono fine a una striscia di cinque sconfitte consecutive tornando dopo oltre tre mesi al successo a spese del Taranto superato per 1-0 al “Luigi Razza” nella prosecuzione del match del 15 febbraio scorso (sospeso al 50’ per nebbia) valido per il ventisettesimo turno del girone C della Serie C.

La terza affermazione interna, sancita da una rete di Davis Curiale al 69’, consente alla compagine diretta da Nevio Orlandi di salire in classifica a quota 19 e di ridurre conseguentemente a quattro le lunghezze di ritardo dal penultimo posto occupato dalla Fidelis Andria. Al Taranto non riesce di dare seguito al pari casalingo conseguito nel derby contro il Foggia. Per la squadra ionica, quattordicesima con 35 punti all’attivo e ancora senza vittorie nel 2022, si tratta del quarto ko nelle ultime sei gare. Nel prossimo turno, in programma domenica 13 marzo, la Vibonese ospiterà il Catania mentre il Taranto farà visita al Potenza.

Cronaca

Il primo tentativo a rete della prosecuzione è degli ospiti: al 58’ Riccardi, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla sinistra da Di Gennaro, non riesce di testa ad inquadrare il bersaglio. Sul versante opposto La Ragione, ottimamente servito ai venti metri da Spina, conclude al 63’ a lato di poco. Il Taranto torna a farsi vedere in avanti al 66’ con un colpo di testa sul secondo palo dell’ex Saraniti respinto a pochi passi dalla linea di porta da Risaliti. Sul ribaltamento di fronte La Ragione, dopo aver guadagnato con caparbietà il fondo a sinistra, propone un traversone basso che attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta difesa da Chiorra. A colpire al 69’ è la Vibonese con Curiale pronto a spedire in rete di esterno destro un traversone proposto dalla sinistra da Golfo. Il prosieguo del confronto non riserva altre emozioni.