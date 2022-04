Catanzaro-Monterosi streaming gratis Rai Sport? Dove vedere il match di Serie C

Domenica 3 aprile alle ore 14:30 allo Stadio Ceravolo di Catanzaro si disputerà il match Catanzaro-Monterosi, valevole per la 35.a giornata del campionato di Serie C Girone C. La squadra calabrese deve ormai dire addio al sogno primo posto: il Bari in questa giornata potrebbe matematicamente assicurarsi la promozione diretta in Serie B. Resta, però, da blindare il secondo posto, per sorteggi più agevoli nei playoff.

Catanzaro-Monterosi, probabili formazioni

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Gatti, Tentardini, Scognamillo; Vandeputte, Verna, Maldonado, Bayeye; Carlini; Iemmello, Biasci.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Mbende, Borri, Piroli; Cancellieri, Basit, Franchini, Adamo, Milani; Artistico, Costantino.

Dove vedere Catanzaro-Monterosi in tv e streaming: Rai Sport, Eleven Sports, Sky Sport

Il match della 35.ma giornata di campionato Juve Stabia-Catanzaro sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Non è prevista la diretta del match né su Sky Calcio né su Rai Sport.