Foggia-Avellino, streaming LIVE e diretta tv Antenna Sud o Sky Sport? Dove vedere Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Pino Zaccheria” si disputerà il match Foggia-Avellino, 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i pugliesi al settimo posto con 51 punti (insieme al Monterosi), mentre gli irpini sono secondi con il Catanzaro (64 punti).

Nella gara d’andata giocata lo scorso 19 dicembre al “Partenio” il risultato finale è stato di 2-2; l’arbitro della sfida sarà Claudio Panettella della sezione A.I.A. di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Massimo Salvalaglio di Legnano (Milano) e Giorgio Lazzaroni di Udine, Quarto Ufficiale Vito Guerra di Venosa (Potenza).

Foggia-Avellino, probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Gallo, Garattoni, Girasole, Rizzo; Di Paolantonio, Petermann, Rocca; Merola, Di Grazia, Curcio.

AVELLINO (3-4-3): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Ciancio, De Francesco, Aloi, Kragl, Mignanelli; Kanouté, Plescia.

Dove vedere Foggia-Avellino in tv e streaming

Il match della 38.a giornata di campionato tra Foggia-Avellino, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Anche per questa stagione alcuni incontri di Serie C (otto, ogni turno di campionato) andranno in onda su Sky Sport, disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. L’incontro dello “Zaccheria” sarà uno di quelli, sintonizzandosi su Sky Sport (canale 251 del decoder).

19 dicembre 2021, Avellino-Foggia 2-2: gli highlights