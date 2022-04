Messina-Taranto, streaming gratis LIVE e diretta Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Franco Scoglio” si disputerà il match salvezza Messina-Taranto, valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i siciliani al quintultimo posto con 37 punti, mentre i pugliesi sono una posizione sopra con 40 punti.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 5 dicembre allo “Iacovone” il risultato finale è stato di parità (0-0); l’arbitro della sfida sarà Alessandro Di Graci della sezione A.I.A. di Como, coadiuvato dagli assistenti Costin Del Santo Spataru di Siena e Riccardo Pintaudi di Pesaro; Quarto Ufficiale Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

Messina-Taranto, probabili formazioni

MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski; Morelli, Celic, Carillo, Fazzi; Damian, Fofana; Goncalves, Piovaccari, Rizzo; Adorante.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara; Di Gennaro, Labriola; Versienti, Giovinco, De Maria; Saraniti.

Dove vedere Messina-Taranto in tv e streaming

Il match della 36.a giornata di campionato tra Messina-Taranto, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Per quanto riguarda la diretta sul canale satellitare in chiaro Antenna Sud (ch.13 in Puglia e Basilicata),ancora non si è a conoscenza della gara che verrà trasmessa: vi aggiorneremo in seguito.

5 dicembre 2021, Taranto-Messina 0-0: gli highlights