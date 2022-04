Serie C, dove vedere Juventus U23-Renate: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere Juventus U23-Renate valevole per la 36° giornata di Serie C Girone A. I bianconeri di mister Zauli cercano in queste ultime tre partite della regular season i punti che servirebbero per accedere ai playoff. Il sogno della Serie B è ancora vivo nei giovani calciatori della Juventus Under 23.

Il Renate dal canto suo è ormai certo della partecipazione agli spareggi per la promozione e cerca invece quei punti per un miglior piazzamento in classifica. Attualmente i nerazzurri sono quarti ad una sola lunghezza dalla FeralpiSalò con 61 punti.

Si preannuncia una sfida molto interessante che purtroppo non avrà tra i protagonisti il giovane centrocampista Miretti (in foto) ormai in pianta stabile con la Juventus di Massimiliano Allegri.

Juventus U23-Renate: ecco dove vedere la sfida che conduce ai playoff

Juventus U23-Renate si gioca domenica 10 aprile alle ore 17:30. Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su SkyCalcio 6 HD e su Eleven Sport all’indirizzo elevensport.it. Per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Mister Lamberto Zauli si aspetta una prova matura dai suoi ragazzi che vogliono fortemente l’accesso ai playoff anche quest’anno.