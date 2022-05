Dove vedere Avellino-Foggia: streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud?

Mercoledì 4 maggio alle ore 20.30 allo stadio “Partenio Adriano – Lombardi” si disputerà il match Avellino-Foggia, valevole per il secondo turno di playoff del campionato di Serie C (girone C). Nel primo turno i pugliesi (settimi nella stagione regolare) hanno sconfitto allo “Zaccheria” la Turris per 2-0, mentre gli irpini grazie al quarto posto in classifica, cominceranno il loro percorso contro i Satanelli.

Nei due incontri stagionali si è registrato un pareggio (2-2 al Partenio) e un successo rossonero (2-0 in casa); sono trenta i precedenti complessivi tra le due squadre con il Foggia avanti per 13-9 e otto pareggi. L’arbitro della sfida sarà Paride Tremolada della sezione A.I.A. di Monza, coadiuvato dagli assistenti Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto (Terni) e Mattia Bartolomucci di Ciampino (Roma), Quarto Ufficiale Sajmir Kumara di Verona.

Dove vedere Avellino-Foggia in tv e streaming

Il match tra Avellino-Foggia, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La gara del “Partenio” sarà visibile gratuitamente solo in streaming e più esattamente su RaiPlay (www.raiplay.it), mentre non sarà disponibile la diretta in chiaro su Rai Sport, in quanto ci sarà la finale (gara 2) del campionato di volley tra Civitanova-Perugia.

19 dicembre 2021, Avellino-Foggia 2-2: gli highlights