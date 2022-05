Dove vedere Monopoli-Cesena: streaming LIVE e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 8 maggio alle ore 20 allo stadio “Vito Simone Veneziani” si disputerà il match Monopoli-Cesena, valevole per l’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. I pugliesi nei primi due turni hanno avuto la meglio su AZ Picerno (1-1) e Virtus Francavilla (1-0), mentre i romagnoli grazie al terzo posto della stagione regolare, cominceranno il loro percorso domenica sera.

L’arbitro della sfida sarà Marco Monaldi della sezione A.I.A. di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Tiziana Trasciatti di Foligno (Perugia), Quarto Ufficiale Mario Saia di Palermo.

Monopoli-Cesena, probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. All: Colombo

CESENA (3-4-2-1): Nardi; Ciofi, Gonnelli, Allievi; Ciofi, Steffè, Ilari, Calderoni; Pierini, Caturano; Pittarello. All. Viali

Dove vedere Monopoli-Cesena in tv e streaming

Il match Monopoli-Cesena, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Anche per questa stagione alcuni incontri di Serie C andranno in onda su Sky Sport, disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. L’incontro del “Veneziani” sarà uno di quelli, sintonizzandosi su Sky Sport (canale 254 del decoder).

4 maggio 2021, Monopoli-Virtus Francavilla 1-0: gli highlights