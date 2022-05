Dove vedere Triestina-Palermo: streaming gratis LIVE e diretta tv Rai Sport?

Domenica 8 maggio alle ore 17.30 allo stadio “Nereo Rocco” si disputerà il match Triestina-Palermo, valevole per l’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Gli alabardati nel turno precedente hanno sconfitto in casa la Pro Patria per 2-1, mentre i rosanero grazie al terzo posto della stagione regolare, debutterà direttamente domenica pomeriggio.

Sono diciannove i precedenti in Friuli, con i padroni di casa in netto vantaggio per 13-2 e quattro pareggi; l’arbitro della sfida sarà Matteo Gualtieri della sezione A.I.A. di Asti, coadiuvato dagli assistenti Francesco Valente di Roma e Davide Stringini di Avezzano (Aquila), Quarto Ufficiale Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

Triestina-Palermo, probabili formazioni

TRIESTINA (3-4-2-1): Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi; St Clair, Crimi, Calvano, Procaccio; Trotta, Procaccio; Gomez.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

Dove vedere Triestina-Palermo in tv e streaming

Il match Triestina-Palermo sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La gara del “Nereo Rocco” sarà visibile gratuitamente solo in streaming (gratuito) e più esattamente su RaiPlay (www.raiplay.it), mentre non sarà disponibile la diretta in chiaro su Rai Sport, in quanto ci sarà la finale (gara 3) del campionato di volley tra Perugia-Civitanova.

29 maggio 2004, Palermo-Triestina 3-1: i gol