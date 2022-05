Feralpisalò-Palermo streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie C

Mercoledì 25 maggio (orario da definire) allo Stadio Lino Turina di Salò si disputerà il match Feralpisalò-Palermo, match d’andata delle semifinali dei playoff di Serie C. Il Palermo punta dritto al ritorno in Serie B, ma sfida la Feralpisalò che è la vera e propria outsider di questi playoff. La squadra di Vecchi ha eliminato la ben più quotata Reggiana, mentre il Palermo ha compiuto un’impresa contro l’Entella dopo essere stato sotto 0-2 a poco dalla fine nel ritorno dei quarti, al Barbera.

Feralpisalò-Palermo, probabili formazioni

Feralpisalò: in aggiornamento

Palermo:in aggiornamento

Dove vedere Feralpisalò-Palermo in tv e streaming: Rai Sport, Eleven Sports, Antenna Sud?

Il match d’andata delle semifinali dei playoff di Serie C Feralpisalò-Palermo sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.