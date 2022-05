Feralpisalò-Pescara streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie C

Giovedì 12 maggio alle ore 20:30 allo Stadio Lino Turina di Salò si disputerà il match Feralpisalò-Pescara, match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La pazza partita dell’andata regala speranza agli abruzzesi, visto che il 3-3 in rimonta dopo essere stati sotto per 1-3 all’Adriatico è da cinsiderarsi un buon risultato. La squadra di Zauri però non potrà commettere tutti gli errori commessi all’andata, se vorrà fare un pronto ritorno in Serie B.

Feralpisalò-Pescara, probabili formazioni

FERALPISALÒ (4-3-1-2): De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Corrado; Libera, Carraro, Balestrero; Di Molfetta; Spagnoli, Guerra. All. Vecchi

PESCARA (4-3-2-1): Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Nzita; Diambo, Memushaj, Pontisso; Clemenza, Rauti; Ferrari. All. Zauri

Dove vedere Feralpisalò-Pescara in tv e streaming: Rai Sport, Eleven Sports, Sky Sport

Il match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C Feralpisalò-Pescara sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La gara però sarà visibile anche sul satellite: si potrà vedere il match anche su Sky, infatti, precisamente sul canale Sky Calcio 254. In streaming, dunque, sarà possibile assistere alla partita attraverso Sky Go.