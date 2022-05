Padova-Catanzaro, streaming LIVE e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere playoff Serie C

Domani sera alle ore 19 allo stadio Euganeo si disputerà il match Padova-Catanzaro, valevole per il ritorno della semifinale dei playoff Nazionali di Serie C. Nella gara d’andata giocata al “Ceravolo” il risultato finale è stato di 0-0. Chi avrà la meglio tra biancoscudati e giallorossi, sfiderà nell’ultimo atto per la promozione in Serie Cadetta, la vincente tra Palermo-Feralpisalò, con i rosanero nettamente favoriti dopo il 3-0 esterno di mercoledì scorso.

A dirigere l’incontro sarà Daniele Rutella della sezione A.I.A di Enna, coadiuvato dagli assistenti Cosimo Cataldo di Bergamo e Roberto Fraggetta di Catania, Quarto Ufficiale Mario Cascone di Nocera Inferiore (Salerno).

Padova-Catanzaro, probabili formazioni

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Pelagatti, Ajeti, Kirwan; Settembrini, Dezi, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Terrani. All. Oddo

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All. Vivarini

Dove vedere Padova-Catanzaro in tv e streaming

Il match Padova-Catanzaro, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C. Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Anche per questa stagione alcuni incontri di Serie C andranno in onda su Sky Sport, disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. L’incontro di Chiavari sarà uno di quelli, sintonizzandosi su Sky Sport (canale 252 del decoder).

Un’altra alternativa è rappresentata dal portale One Football, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili al prezzo di 3,99€.

25 maggio 2022, Catanzaro-Padova 0-0: gli highlights