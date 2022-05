Palermo-Virtus Entella, streaming gratis LIVE e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie C

Domani sera alle ore 21 allo stadio Renzo Barbera si disputerà il match Palermo-Virtus Entella, valevole per il ritorno del secondo turno dei playoff Nazionali di Serie C. Nella gara d’andata i rosanero si sono imposti per 2-1 e dunque i liguri per ribaltare la situazione dovranno vincere con due gol di scarto.

La squadra di Chiavari fin qui ha eliminato l’Olbia e il Foggia, mentre i siciliani hanno avuto la meglio della Triestina; un solo precedente al “Barbera” risalente al 27 ottobre 2018, quando nel campionato cadetto, il Palermo ebbe la meglio per 2-0. L’arbitro della sfida sarà Mario Cascone di Nocera Inferiore (Salerno), coadiuvato dagli assistenti Amir Salama di Ostia Lido (Roma) e Marco Ceolin di Treviso, Quarto Ufficiale Enrico Maggio di Lodi.

Palermo-Virtus Entella, probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Luperini; Valente, Silipo, Floriano; Brunori. All. Baldini

VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Borra; Coppolaro, Sadiki, Pellizzer, Barlocco; Karic, Palmieri, Rada; Meazzi, Capello; Merkaj. All. Volpe

Dove vedere Palermo-Virtus Entella in tv e streaming

Il match Palermo-Virtus Entella, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C. Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La gara del “Barbera” sarà visibile gratuitamente solo in streaming (gratuito) e più esattamente su RaiPlay (www.raiplay.it), mentre non sarà disponibile la diretta in chiaro su Rai Sport, in quanto sarà in programma un incontro dei playoff di basket.

Un’altra alternativa è rappresentata dal portale One Football, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili al prezzo di 3,99€.

Match d’andata, Virtus Entella-Palermo 1-2: gli highlights