Playoff Serie C, dove vedere Monopoli-Catanzaro: streaming e diretta tv Antenna Sud o Rai Sport?

Martedì 17 maggio, alle ore 20.30, allo stadio “Veneziani”, il Monopoli di Alberto Colombo ospiterà il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, il match è valido per l’andata dei quarti di finale dei playoff nazionali del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Monopoli-Catanzaro in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Monopoli in questo percorso durante i playoff, ha eliminato Picerno, Virtus Francavilla e Cesena. Il Catanzaro, invece, entra adesso in questa post-season grazie al secondo posto ottenuto nel girone C con 67 punti (19 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte) e l’ultimo match disputato dai calabresi risale a domenica 24 aprile, match vinto 0-3 contro la Vibonese.

Dove vedere Monopoli-Catanzaro, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Monopoli-Catanzaro, valido per l’andata dei quarti di finale dei playoff nazionali del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso nè su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) nè su su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.