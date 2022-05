Playoff Serie C, dove vedere Renate Juventus Under 23: diretta TV e streaming

Ritorno del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C, si sfidato Renate e Juventus Under 23, ecco dove vedere in streaming e diretta TV la sfida.

Il match si disputerà giovedi 12 Maggio 2022 alle ore 20:30 dopo che la partita di andata è terminata sul punteggio di 1-1 con le reti di Celeghin per i neroazzurri e il pareggio bianconero ad opera di Compagnon. I ragazzi di Zauli hanno bisogno di un successo se vogliono proseguire in questa avventura verso la Serie B. In caso di parità sarebbe infatti il Renate a qualificarsi grazie alla miglior posizione in classifica.

Renate-Juventus Under 23: ecco dove vedere il ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C

Renate-Juventus Under 23 sarà visibile su Eleven Sports grazie all’apposita applicazione disponibile per le smart tv: una volta attivato l’abbonamento, si dovranno inserire le credenziali usate in fase di registrazione per accedere e selezionare l’evento desiderato.

Non ci sarà invece la diretta su Sky, né tantomeno su Rai Sport.

Sarà possibile seguire Renate -Juventus Under 23 in streaming: App di Eleven Sports scaricabile anche su smartphone e tablet, mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale da browser per accedere e avviare la visione; A disposizione anche la piattaforma OneFootball, in modalità pay-per-view