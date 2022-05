Serie C, dove vedere Ancona Matelica-Olbia: streaming e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio “Del Conero” si disputerà il match Ancona-Olbia, valevole il primo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone B); la squadra marchigiana ha terminato la stagione regolare al sesto posto con 56 punti, mentre quella sarda al nono con 46 punti. Ricordiamo che il primo turno si svolgerà in gare secche e in caso di pareggio al termine dei novanta minuti, si qualificherebbe al secondo turno la squadra meglio classificata in campionato (in questo caso l’Ancona).

Le due sfide stagionali hanno visto vincere in entrambi i casi la formazione dorica: 2-1 in casa (5 settembre) e 2-1 in trasferta (2 febbraio); l’arbitro della sfida sarà Francesco Carrione della sezione A.I.A. di Castellamare di Stabia (Napoli), coadiuvato dagli assistenti Franck Loic Nana Tchato di Aprilia (Latina) e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore (Napoli), Quarto Ufficiale Stefano Nicolini di Brescia.

Ancona-Olbia, probabili formazioni

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Bianconi, Iotti, Di Renzo; Palesi, Papa, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni. All. Colavitto.

OLBIA (3-4-1-2): Ciocci, Brignani, Pisano, Emerson, Arboleda, Renault, Chierico, Larosa, Biancu, Ragatzu, Udoh. All. Max Canzi

Dove vedere Ancona Matelica-Olbia in tv e streaming

Il match del primo turno di playoff tra Ancona Matelica-Olbia, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Ancona-Olbia, il preview