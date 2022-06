Playoff Serie C, dove vedere Padova-Palermo: streaming gratis e diretta tv Rai Sport?

Domenica 5 giugno, alle ore 21, allo stadio “Euganeo”, il Padova di Massimo Oddo ospiterà il Palermo di Silvio Baldini, il match è valido per l’andata della finale dei playoff nazionali del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Padova-Palermo in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Padova per arrivare a questa doppia finale contro i rosanero, ha eliminato ai quarti di finale la Juventus U23 e in semifinale il Catanzaro. Il Palermo, invece, ha avuto alla meglio della Triestina agli ottavi; ai quarti ha eliminato la Virtus Entella e in semifinale ha battuto la Feralpisalò. Il match di ritorno si disputerà allo stadio “Barbera” il 12 giugno ma la data potrebbe cambiare a causa della concomitanza con le elezioni amministrative.

Padova-Palermo sarà diretta da Matteo Gualtieri di Asti, coaudiuvato da Alex Cavallina di Parma e Khaled Bahri di Sassari. Il quarto uomo sarà Paride Tremolada di Monza.

Dove vedere Padova-Palermo, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Padova-Palermo, valido per l’andata della finale dei playoff nazionali del campionato di Serie C, sarà trasmesso su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su Rai Play ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.