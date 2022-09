Foggia-Latina streaming gratis Antenna Sud o Eleven Sports? Dove vedere Serie C

Domenica 4 settembre alle ore 20:30 allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia si disputerà il match Foggia-Latina, valevole per la 1.a giornata del campionato di Serie C Girone C. Comincia il campionato di terza serie, con il Foggia che riparte dall’esperto tecnico Roberto Boscaglia che ha sostituito il boemo Zdenek Zeman: di fronte, i laziali di Daniele Di Donato.

Foggia-Latina, probabili formazioni

FOGGIA (in aggiornamento)

CATANZARO (in aggiornamento)

Dove vedere Foggia-Latina in tv e streaming: Antenna Sud, Eleven Sports, Sky Sport, Rai Sport

Il match della 1.ma giornata di campionato Foggia-Latina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Ancora da scoprire se la gara sarà visibile anche su Sky ed eventualmente su Antenna Sud.