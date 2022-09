Pescara-Crotone streaming gratis Rai Sport o Eleven Sports? Dove vedere Serie C

Mercoledì 14 settembre alle ore 21 allo Stadio Adriatico di Pescara si disputerà il match Pescara-Crotone, valevole per la 3.a giornata del campionato di Serie C Girone C. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria nell’ultimo turno e guidano la classifica a punteggio pieno: vittoria con il Latina per i pescaresi, affermazione del Crotone sul Monopoli grazie alla doppietta di Golemic..

Pescara-Crotone, probabili formazioni

Pescara (4-3-2-1): Plizzari; Cancellotti, Pellacani, Brosco, Milani; Gyabuaa, Kraja, Mora; Cuppone, Tupta; Lescano.

Crotone (4-3-3): Branduani; Calapai, Golemic, Bove, Giron; Giannotti, Awua, Tribuzzi; Chiricò, Gomez, Kargbo.

Dove vedere Pescara-Crotone in tv e streaming: Eleven Sports, Sky Sport, Rai Sport

Il match della 3.a giornata di campionato Pescara-Crotone sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.