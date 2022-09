SERIE C – DOVE VEDERE POTENZA-CROTONE –

Allo Stadio Comunale Alfredo Viviani di Potenza si giocherà Potenza-Crotone sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.30. La gara di Serie C – Girone C, è valida per la quinta giornata di campionato.

Il Potenza, undicesimo in classifica, con appena quattro punti, da inizio stagione è imbattuto, ma non ha mai ottenuto una vittoria. Quattro pareggi su altrettante gare. Un ruolino non negativo, ma da invertire verso la vittoria se si vuole iniziare a fare punti in classifica. La sfida contro il Crotone sarà una chance per ottenere i primi tre punti davanti al pubblico amico.

Il Crotone, a differenza del Potenza, ha iniziato un campionato alla grande e continua a incassare punti e vittorie. La formazione di Serse Cosmi e Francesco Modesto su 4 gare disputate da inizio campionato hanno ottenuto 4 vittorie. La sfida contro il Potenza non sarà semplice e sarà un’ulteriore prova di forza per la squadra calabrese.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale alla lontana stagione 2008/2009 nella vecchia Prima Divisione girone B, quando il Potenza ha vinto per 2-0.

Serie C, dove vedere Potenza-Crotone

La sfida di sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.30 tra Potenza-Crotone verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (elevensports.it). La visione su Eleven Sports è disponibile via abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet oppure collegandosi via pc. Sarà possibile vedere il posticipo del lunedì anche sul servizio gratuito Rai Play messo a disposizione dalla Rai.