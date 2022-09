Turris-Taranto, streaming e diretta tv Rai Sport, Sky o Eleven Sports? Dove vedere Serie C

Questa sera alle ore 21 allo stadio “Liguori” di Torre del Greco (Napoli) si disputerà il match Turris-Taranto, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i campani con 4 punti, mentre gli ionici ancora fermi a zero e che da lunedì hanno un nuovo allenatore, ovvero Eziolino Capuano che ha preso il posto di Nello Di Costanzo, esonerato dal club rossoblù.

Sono sei i precedenti al “Liguori” con la squadra pugliesi avanti per 4-2 (nessun pareggio); l’arbitro della sfida sarà Claudio Petrella della sezione A.I.A. di Viterbo, coadiuvato dagli assistenti Frank Loick Nana Tchato di Aprilia (Latina) e Franco Iacovacci di Latina, Quarto Ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo.

Dove vedere Turris-Tarano in tv e streaming

Il match Turris-Taranto sarà visibile su Eleven Sports, il broadcaster del “Gruppo Aser Media” che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023. Per premiare i clienti più fedeli, Eleven Sports ha deciso di mantenere il prezzo bloccato ma soltanto a chi è ancora in possesso di un pass mensile attivo e non lo ha disdetto negli ultimi mesi.

22 dicembre 2021, Turris-Taranto 1-2: gli highlights