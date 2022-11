Taranto-Crotone streaming gratis Antenna Sud o diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

Mercoledì 30 novembre alle ore 18 allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto si disputerà il match Taranto-Crotone, valevole per la 16.a giornata del campionato di Serie C Girone C. Altra vittoria per i calabresi, questa volta contro il Latina: nonostante un Catanzaro pazzesco che ha vinto 0-3 a Pescara, il distacco tra le due compagini calabresi resta sempre di quattro punti. Altra sconfitta nel weekend, invece, per il Taranto, che ora è in piena zona playout.

Taranto-Crotone, probabili formazioni

TARANTO (3-5-2): VannucchI; Evangelisti, Antonini, Manetta; Formiconi, Ferrara, Mastromonaco, Labriola, Diaby; Guida, Tommasini.

CROTONE (4-3-3): Dini; Giron, Bove, Golemic, Mogos; Awua, Petriccione, Vitale; Chiricò, Gomez, Panettieri.

Dove vedere Taranto-Crotone in tv e streaming: Eleven Sports, Sky, Rai Sport

Il match della sedicesima giornata di campionato Taranto-Crotone sarà trasmesso in live streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (compresi playoff e playout). Per vedere la gara sarà necessario collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a fruire dei contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.