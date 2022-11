Virtus Francavilla-Pescara, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud o Rai Sport? Dove vedere Serie C

Domani sera alle ore 21 alla “Nuovoarredo Arena” si disputerà il match Virtus Francavilla-Pescara, valevole per la 16.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che in classifica vede gli abruzzesi al terzo posto con 35 punti, mentre i pugliesi al tredicesimo posto con 16 punti.

Sarà il primo confronto diretto tra le due squadre che sarà diretto da Matteo Centi della sezione A.I.A. di Terni, coadiuvato dagli assistenti Federico Pragliola di Terni e Fabio Mattia Festa di Avellino, quarto ufficiale Enrico Gigliotti di Cosenza.

Dove vedere Virtus Francavilla-Pescara in tv e streaming

Il match Virtus Francavilla-Pescara sarà visibile su Eleven Sports, il broadcaster del “Gruppo Aser Media” che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023. Per premiare i clienti più fedeli, Eleven Sports ha deciso di mantenere il prezzo bloccato ma soltanto a chi è ancora in possesso di un pass mensile attivo e non l’ha disdetto negli ultimi mesi.

GOL COLLECTION | 15^ Giornata – SERIE C Girone C