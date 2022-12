Catanzaro-Potenza, streaming gratis e diretta tv OneFootball o Sky Sport? Dove vedere Serie C

Domenica 18 dicembre alle ore 12.30 allo stadio “Nicola Ceravolo” si disputerà il match Catanzaro-Potenza, valevole per la 19.a ed ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i calabresi al primo posto con 48 punti, mentre gli ospiti sono quattordicesimi con 21 punti.

Sono diciotto i precedenti al “Ceravolo” con i padroni di casa avanti per 10-2 e sei pareggi; in questa stagione c’è stato già un incontro lo scorso 2 novembre, valevole per il secondo turno di Coppa Italia, che ha visto il successo giallorosso per 3-1.

L’arbitro della sfida sarà Mario Saia della sezione A.I.A. di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Francesco Valente di Roma e Marco Lencioni di Lucca, Quarto Ufficiale Giuseppe Rispoli di Locri (Reggio Calabria).

Dove vedere Catanzaro-Potenza in tv e streaming

Il match Catanzaro-Potenza sarà visibile su Eleven Sports, il broadcaster del “Gruppo Aser Media” che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023. Per premiare i clienti più fedeli, Eleven Sports ha deciso di mantenere il prezzo bloccato ma soltanto a chi è ancora in possesso di un pass mensile attivo e non l’ha disdetto negli ultimi mesi.

Un’altra alternativa è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in “pay per view” su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99€.

2° turno Coppa Italia 2022/23, Catanzaro-Potenza 3-1: gli highlights