Foggia-Catanzaro streaming gratis Rai Sport e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Lunedì 12 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia si disputerà il match Foggia-Catanzaro, valevole per la 18.a giornata del campionato di Serie C Girone C. Attualmente sembra veramente una marcia trionfale quella della squadra calabrese: 15 vittorie e 2 pareggi, con quasi 50 gol fatti: il divario con Crotone e Pescara si sta allargando sempre di più.

Foggia-Catanzaro, probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Sciacca, Papazov, Rizzo; Leo, Chierico, Frigerio, Di Noia, Costa; Tonin, Ogunseye.

CATANZARO (3-5-2): Sala; Mulé, Brighenti, Gatti; Katseris, Verna, Cinelli, Welbeck, Vandeputte; Cianci, Iemmello.

Dove vedere Foggia-Catanzaro in tv e streaming: Eleven Sports, Antenna Sud, Rai Sport

Il match della diciottesima giornata di campionato Foggia-Catanzaro sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La gara del lunedì, però, sarà come sempre visibile anche su Rai Sport, al canale 57 del digitale terrestre. In streaming gratis, dunque, sarà possibile assistere al match attraverso Rai Play.

Un’altra alternativa è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99€.