Giugliano-Crotone, streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Domenica 18 dicembre alle ore 12:30 allo Stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano in Campania si disputerà il match Giugliano-Crotone, valevole per la 19.a giornata del campionato di Serie C Girone C. Il Crotone si è fermato ancora, questa volta contro la Gelbison, perdendo altro terreno dal Catanzaro che ora è a sei punti di distanza. Adesso c’è la sfida in Campania contro la sorpresa di questo campionato, il Giugliano, che vuole continuare a stupire.

Giugliano-Crotone, probabili formazioni

GIUGLIANO (in aggiornamento).

CROTONE (in aggiornamento).

Dove vedere Giugliano-Crotone in tv e streaming: Eleven Sports, Antenna Sud, Rai Sport

Il match della diciannovesima giornata di campionato Giugliano-Crotone sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Un’altra alternativa è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99€.