Domenica 11 dicembre, alle ore 17.30, allo stadio “Ezio Scida”, si disputerà il match Crotone-Gelbison, valido per la 18.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Crotone-Gelbison in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Crotone è secondo con 41 punti (13 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria del “Monterisi” contro l’Audace Cerignola (0-1). La Gelbison, invece, ha 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte) e viene da 3 pareggi consecutivi, l’ultimo a “reti bianche” contro il Latina.

Crotone-Gelbison sarà diretta da Mattia Caldera di Como, coaudiuvato da Stefano Franco di Padova e Antonio D’Angelo di Perugia. Il quarto uomo sarà Dario Madonia di Palermo.

Dove vedere Crotone-Gelbison, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Crotone-Gelbison, valido per la 18.a giornata del girone C di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il costo dell’abbonamento mensile è di 7,99 €, mentre il costo annuale è di 69,99 €.