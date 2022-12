Domani sera, alle ore 17.30, allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, si disputerà il match Fermana-Reggiana, valido per la 17.a giornata del girone B del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Fermana-Reggiana in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Fermana ha 17 punti (3 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte) e viene da due vittorie consecutive contro Lucchese (1-0) e Siena (2-3). La Reggiana, invece, è prima con 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e nel turno precedente ha battuto la Recanatese 0-1 in trasferta.

Dove vedere Fermana-Reggiana, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Fermana-Reggiana, valido per la 17.a giornata del girone B di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il costo dell’abbonamento mensile è di 7,99 €, mentre il costo annuale è di 69,99 €.