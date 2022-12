Serie C, dove vedere Lucchese-Reggiana in tv: Sky, Eleven Sports o OneFootball?

Venerdì pomeriggio, alle ore 17.30, allo stadio “Porta Elisa”, si disputerà il match Lucchese Reggiana, valido per la 20.a giornata del girone B del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Lucchese-Reggiana in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La formazione di Guido Pagliuca nell’ultimo turno ha pareggiato per la seconda volta in 5 partite: contro l’Olbia decisiva la rete-pareggio di Quirini. Lucchese che si trova al momento a -1 dalla zona Playoff e, di conseguenza, da Siena e Ancona. La Reggiana di Aimo Diana, invece, dopo la conquista del titolo di Regina d’Inverno, si trova a +1 sul Gubbio secondo. Nell’ultimo turno ha vinto in casa dell’Imolese grazie alla rete di Cremonesi e ha all’attivo 4 vittorie sulle ultime 5 partite giocate.

Lucchese-Reggiana sarà diretta da Marco Monaldi di Macerata, coaudiuvato da Federico Votta di Moliterno e Andrea Bianchini di Perugia. Il quarto uomo sarà infine Gioiele Iacobellis di Pisa.



Dove vedere Lucchese-Reggiana, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Lucchese-Reggiana, valido per la 20.a giornata del girone B di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport+HD (canale 58 del digitale terrestre). Sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it.

Ma per poter guardare la gara, sarà prima necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali e successivamente sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il costo dell’abbonamento mensile è di 7,99 €, mentre il costo annuale è di 69,99 €.