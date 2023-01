Fidelis Andria-Taranto, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud o DAZN? Dove vedere Serie C

Domenica 22 gennaio alle ore 17.30 allo “Stadio degli Ulivi” di Andria si disputerà il match Fidelis Andria-Taranto, valevole per la ventitreesima giornata (quarta di ritorno) del campionato di Serie C (girone C). Altro giro, altro derby pugliese in Serie C: match fondamentale per le speranze di salvezza dei padroni di casa, che hanno fatto solo due punti nelle ultime sette gare e non vincono dal lontanissimo 27 novembre 2022. Il Taranto, a metà classifica, ha attraversato un buon periodo di forma a dicembre, salvo poi conquistare solo due punti nelle ultime tre uscite.

All’andata, a Taranto, vittoria per 2-1 per i padroni di casa grazie alla doppia marcatura di Guida. L’anno passato, invece, ad Andria vinse 3-0 la Fidelis grazie a Bubas, Gaeta e Monterisi.

Fidelis Andria-Taranto, le probabili formazioni

FIDELIS ANDRIA (in aggiornamento)

TARANTO (in aggiornamento)

Dove vedere Fidelis Andria-Taranto in tv e streaming

La gara Fidelis Andria-Taranto sarà visibile su Eleven Sports, il broadcaster che si è assicurato anche per questa stagione i diritti per tutte le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per vedere la partita bisognerà collegarsi al sito, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023. Inoltre, ricordiamo che le gare di Eleven Sports sono visibili anche direttamente su DAZN.

Non è ancora stato annunciato se il match sarà trasmesso anche su Antenna Sud in chiaro.