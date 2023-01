Foggia-Potenza, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud o DAZN? Dove vedere Serie C

Domenica 22 gennaio alle ore 14.30 allo stadio “Zaccheria” di Foggia si disputerà il match Foggia-Potenza, valevole per la ventitreesima giornata (quarta di ritorno) del campionato di Serie C (girone C). I pugliesi, noni in classifica a +1 sui lucani, arrivano da due sconfitte nei derby con Picerno e Francavilla: poi, però, la vittoria in settimana contro la Juve Next Gen in Coppa Italia potrebbe aver dato una botta di vita agli uomini di Gallo. Potenza che, invece, ha perso solo una delle ultime dodici gare (contro il Catanzaro, peraltro) e viene da sette punti nelle ultime tre gare.

All’andata, a Potenza, finì 1-1 con Schenetti che rispose a Caturano. L’anno passato, invece, allo Zaccheria vinse 4-1 la squadra padrona di casa grazie a Ferrante, Petermann, Merkaj e Curcio..

Foggia-Potenza, le probabili formazioni

FOGGIA (in aggiornamento)

POTENZA (in aggiornamento)

Dove vedere Foggia-Potenza in tv e streaming

Il match Foggia-Potenza sarà visibile su Eleven Sports, il broadcaster che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023. Per premiare i clienti più fedeli, Eleven Sports ha deciso di mantenere il prezzo bloccato ma soltanto a chi è ancora in possesso di un pass mensile attivo e non lo ha disdetto negli ultimi mesi. Inoltre, ricordiamo che le gare di Eleven Sports sono visibili anche direttamente su DAZN.

Non è ancora stato annunciato se il match sarà trasmesso anche su Antenna Sud in chiaro.