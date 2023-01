Pescara-Latina, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky Sport? Dove vedere Serie C

Sabato 7 gennaio alle ore 14.30 allo stadio “Adriatico” di Pescara si disputerà il match Pescara-Latina, valevole per la ventunesima giornata (seconda di ritorno) del campionato di Serie C (girone C), con le due squadre divise da undici punti e da sette posizioni in classifica: se gli abruzzesi sono terzi ma ormai lontanissimi dal Crotone e soprattutto dal Catanzaro, il Latina è aggrappato con le unghie alla zona playoff.

All’andata, al Francioni, si impose la squadra biancazzurra per 1-2 grazie alle reti di Mora e Cuppone: l’ultimo precedente all’Adriatico, invece, fu in Serie B nel 2016 e finì 1-1.

Pescara-Latina, le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3) – Plizzari, Crescenzi, Brosco, Boben, Milani, Gyabuaa, Aloi, Mora, Desogus. Kolaj, Tupta. Allenatore: Colombo.

LATINA (3-5-2): Cardinali, Cortinovis, Esposito, Celli, Sannipoli, Riccardi, Barberini, Bordin, Carissoni, Carletti, Margiotta. Allenatore: Di Donato

Dove vedere Pescara-Latina in tv e streaming

Il match Pescara-Latina sarà visibile su Eleven Sports, il broadcaster che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023. Per premiare i clienti più fedeli, Eleven Sports ha deciso di mantenere il prezzo bloccato ma soltanto a chi è ancora in possesso di un pass mensile attivo e non lo ha disdetto negli ultimi mesi.

