Serie C, dove vedere Monopoli-Juve Stabia streaming live e diretta TV Rai Sport?

Lunedì 23 gennaio, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C girone C tra Monopoli-Juve Stabia. Le due compagini si sfideranno allo stadio Vito Simone Veneziani, lo stadio comunale della Città di Monopoli, situato nella zona nord del centro cittadino.

Serie C, Monopoli-Juve Stabia: come arrivano le due squadre

Il Monopoli si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie C. I pugliesi, infatti, hanno perso in casa per 1-2 contro il Crotone ed hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro l’Avellino. La Juve Stabia, invece, si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie C. Le Vespe, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro la Turris ed hanno perso per 1-3 in casa contro il Monterosi.

Serie C, Monopoli-Juve Stabia streaming live e diretta TV

La partita Monopoli-Juve Stabia, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 20:30, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà visibile su ELEVEN SPORTS e in diretta TV su RAI SPORT. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app.