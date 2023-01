Vicenza-Padova, streaming gratis e diretta tv OneFootball, DAZN o Sky? Dove vedere Serie C

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Romeo Menti” si disputerà il match Vicenza-Padova, valevole per la 21.a giornata del campionato di Serie C (girone A), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al secondo e nono posto con 37 e 27 punti.

Nella gara d’andata giocata all'”Euganeo” lo scorso 10 settembre, i biancoscudati hanno vinto per 2-1. I precedenti totali del derby vento sono complessivamente 53 con i patavini in vantaggio per 24-18 e 12 pareggi.

Dove vedere Vicenza-Padova in tv e streaming

Il match Vicenza-Padova sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Un’altra opzione è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99€. Infine possibilità di seguire l’incontro del “Menti” anche su Sky Sport, disponibile via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio sul canale 253 o in streaming su Sky Go e NOW TV, compreso “Diretta Gol Serie C” su Sky Sport Calcio (ch.252).