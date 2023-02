Ancona-Reggiana, streaming gratis e diretta tv OneFootball, Sky Sport o DAZN? Dove vedere Serie C

Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Del Conero si disputerà il match Ancona-Reggiana, valevole per la 26.a giornata del campionato di Serie C (girone B), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al quarto e primo posto con 45 e 58 punti.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 9 ottobre al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, c’è stata la vittoria degli emiliani per 1-0 (autorete di Simonetti all’11’). Sono invece 38 i precedenti totali, con i granata avanti per 15-12 e undici pareggi.

Dove vedere Ancona-Reggiana in tv e streaming

Il match Ancona-Reggiana sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match del campionato di Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Infine possibilità di seguire l’incontro del “Del Conero, anche su Sky Sport, disponibile via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio sul canale 253 o in streaming su Sky Go e NOW TV, compreso “Diretta Gol Serie C” su Sky Sport Calcio (ch.252), insieme agli altri match in contemporanea.

9 ottobre 2022, Reggiana-Ancona 1-0: il gol decisivo (VIDEO)