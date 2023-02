Foggia-Gelbison, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud, One Football o Sky Sport?

Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio “Pino Zaccheria” si disputerà il match Foggia-Gelbison, valevole per la 26.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica le due squadre rispettivamente al quarto e quindicesimo posto con 38 e 29 punti.

L’unico precedente in terra pugliese risale alla stagione 2019/20, quando nel campionato di Serie D (girone H) i “Satanelli” vinsero per 3-0; nella sfida d’andata disputata in Campania lo scorso 8 ottobre, a prevalere sono stati i rossoblù con il risultato di 2-0. L’arbitro della sfida sarà Davide Rignanese della sezione A.I.A. di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Andrea Mastrosimone di Rimini e Riccardo Boiani di Pesaro, Quarto Ufficiale Riccardo Boiani di Pesaro.

Foggia-Gelbison, probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Schenetti, Petermann, Di Noia, Costa; Iacoponi (Peralta), Ogunseye.

GELBISON (3-5-2): Anatrella; Cargnelutti, Gilli, Loreto; Nunziante, Fornito, Uliano, Graziani, Correnti; De Sena, Tumminello.

Dove vedere Foggia-Gelbison in tv e streaming

Il match Foggia-Gelbison sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match del campionato di Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

8 ottobre 2022, Gelbison-Foggia 2-0: gli highlights