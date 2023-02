Juve Stabia-Taranto, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud, One Football o Sky?

Domenica 12 febbraio alle ore 14.30 allo stadio “Romeo Menti” di Castellamare di Stabia, si disputerà il match Juve Stabia-Taranto, valevole per la 27.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica le due squadre rispettivamente al 9° e 13° posto con 36 e 33 punti.

Nella sfida d’andata giocata allo stadio “Erasmo Iacovone” lo scorso 15 ottobre, si imposero i pugliesi per 2-0 grazie alle reti di Romano e La Monica rispettivamente al minuto 81 e 87. L’arbitro dell’incontro sarà Giuseppe Collu della sezione A.I.A. di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Pintaudi di Pesaro e Ivan Catallo di Frosinone, Quarto Ufficiale Daniele Aronne di Roma.

Dove vedere Juve Stabia-Taranto in tv e streaming

Il match Juve Stabia-Taranto sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

15 ottobre 2022, Taranto-Juve Stabia 2-0: gli highlights