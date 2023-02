Serie C, dove vedere Renate-Piacenza: diretta TV e streaming live

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 14:30 andrà in scena Renate-Piacenza, confronto valevole per la ventottesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida dello stadio “Città di Meda” verrà diretta Adolfo Baratta di Rossano (Cosenza), coadiuvato da Andrea Barcherini di Terni e da Michele Decorato di Cosenza, con Lorenzo Massari di Torino quale quarto ufficiale.

La situazione del Renate



Il Renate è attualmente al settimo posto in classifica, a quota trentanove punti frutto di dieci vittorie, nove pareggi e otto sconfitte (con trentaquattro reti segnate a fronte delle trentadue incassate). La scorsa giornata ha visto i brianzoli cadere per 1-2 a Vicenza.

La situazione del Piacenza



Il Piacenza occupa la penultima posizione in graduatoria, a +2 sul “fanalino di coda” Triestina: gli emiliani hanno fin qui conseguito ventiquattro punti, risultato di cinque affermazioni, nove “X” e tredici K.O. (con ventinove goal fatti e quarantacinque subiti). Nel precedente turno i biancorossi hanno pareggiato in casa per 1-1 con la Pro Vercelli.

Dove vedere Renate-Piacenza in diretta tv e streaming



L’incontro Renate-Piacenza sarà visibile su Eleven Sports, che trasmette tutte le gare della Serie C: occorre registrarsi al sito di riferimento elevensports.it e poi sottoscrivere un abbonamento (mensile o annuale).

La novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN, che si è assicurata i confronti della terza divisione: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’applicazione DAZN (disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili), registrarsi e abbonarsi.