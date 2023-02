Domenica 19 febbraio, alle ore 14.30, allo stadio “Iacovone”, si disputerà il match Taranto-Audace Cerignola, valido per la 28.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Taranto-Audace Cerignola in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Taranto ha 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte) ed è reduce dal pareggio esterno contro la Juve Stabia, match che si è giocato al “Menti” di Castellamare di Stabia e si è concluso 0-0. L’Audace Cerignola, invece, è quarta con 41 punti (11 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte) e viene da due vittorie consecutive contro ACR Messina (0-1) e Avellino (3-1).

Taranto-Audace Cerignola sarà diretta da Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, coaudiuvato da Costin Del Santo Spataru di Siena e Mattia Bartolomucci di Ciampino. Il quarto uomo è Giuseppe Rispoli di Locri.

Dove vedere Taranto-Audace Cerignola, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Taranto-Audace Cerignola, valido per la 28.a giornata del girone C di Serie C, sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata). Sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il costo dell’abbonamento mensile è di 7,99 €, mentre il costo annuale è di 69,99 €.

