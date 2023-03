Juventus Next Gen-Vicenza streaming gratis

Domani sera alle ore 20.30 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria si disputerà il match Juventus Next Gen-Vicenza, valevole per l’andata della finale di Coppa Italia. Le due squadre appartenenti al girone A si trovano rispettivamente all’undicesimo e quinto posto con 38 e 47 punti.

Nei quarti di finale i bianconeri di mister Massimo Brambilla hanno battuto in trasferta 2-1 il Padova, mentre i biancorossi del tecnico Francesco Modesto, hanno vinto sul campo della Viterbese per 2-0. In questa stagione le due squadre si sono affrontate il 5 ottobre al “Menti” con successo veneto per 2-0, mentre i piemontesi si sono riscatti nel girone di ritorno con la vittoria per 2-1 lo scorso 29 gennaio.

L’arbitro dell’incontro sarà Paride Tremolada della sezione A.I.A. di Monza, coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona, Quarto Ufficiale Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Napoli).

Juventus Next Gen-Vicenza, probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Raina; Poli, Stramaccioni, Riccio; Mulazzi, Sersanti, Palumbo, Turicchia, Besaggio; Sekulov, Pecorino. All. Brambilla.

VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi, Pasini, Bellich; Begic, Ronaldo, Jimenez, Greco; Della Morte, Ferrari, Stoppa. All. Modesto.

Dove vedere Juventus Next Gen-Vicenza in tv e streaming

La finale d’andata di Coppa Italia tra Juventus-Next Gen-Vicenza, sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Un’altra opzione è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99€.

La sfida del “Moccagatta” si potrà seguire anche in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito Rai Sport.