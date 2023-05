Ancona-Lecco, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere playoff Serie C

Giovedì 18 maggio alle ore 20:30 allo stadio “del Conero” di Ancona si disputerà il match Ancona-Lecco, valevole per per il primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C. I marchigiani padroni di casa si sono piazzati all’ottavo posto nel girone B, quello vinto dalla Reggiana, grazie a 16 vittorie e 10 pareggi. I lombardi, invece, si sono piazzati al terzo posto e hanno evitato le fasi iniziali dei playoff: pur senza nessun bomber, gli uomini di Foschi partono favoriti rispetto all’Ancona di Donadel.

Ancona-Lecco, le probabili formazioni

ANCONA (3-4-1-2): Perucchini; Barnabà, Camigliano, Mondonico; Mezzoni, Basso, Paolucci, Martina; Lombardi; Melchiorri, Spagnoli. Allenatore: Donadel.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Enrici, Battistini, Bianconi; Giudici, Galli, Ilari, Lakti, Zambataro; Scapuzzi, Bunino. Allenatore: Foschi.

Dove vedere Ancona-Lecco in tv e streaming

Il match Ancona-Lecco sarà visibile su Eleven Sports, il broadcaster che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023. Per premiare i clienti più fedeli, Eleven Sports ha deciso di mantenere il prezzo bloccato ma soltanto a chi è ancora in possesso di un pass mensile attivo e non lo ha disdetto negli ultimi mesi. Inoltre, ricordiamo che le gare di Eleven Sports sono visibili anche direttamente su DAZN.