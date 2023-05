Ancona-Lucchese, streaming gratis e diretta tv OneFootball, Rai Sport o Sky? Dove vedere playoff Serie C

Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio “Del Conero” si disputerà il match Ancona-Lucchese, valevole per il primo turno dei playoff di Serie C (gara unica), che ha visto le due squadre chiudere la stagione rispettivamente al 7° e 8° con 58 e 51 punti.

In campionato il match in terra marchigiana si è giocato lo scorso 29 ottobre con vittoria dei dorici per 2-1, invece nella gara di ritorno al “Porta Elisa” di Lucca (5 marzo), pareggio per 1-1. Sono 43 invece i precedenti complessivi con i toscani in vantaggio per 14-13 e 16 pareggi.

L’arbitro dell’incontro sarà Mattia Caldera della sezione A.I.A. di Como, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Giorgi di Legnano (Milano) e Antonio D’Angelo di Perugia, Quarto Ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano (Chieti).

Ancona-Lucchese, probabili formazioni

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Fantoni, De Santis, Camigliano; Mezzoni, Simonetti, Gatto, Prezioso, Martina; Spagnoli, Di Massimo. All. Donadel

LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna; Mastalli, Franco, Visconti; Rizzo Pinna, Panico, Bruzzaniti All. Maraia

Dove vedere Ancona-Lucchese in tv e streaming

Il match di playoff Ancona-Lucchese (ore 18) sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Infine la sfida si potrà vedere anche in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 58 e 146 del digitale terrestre, 227 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.