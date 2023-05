Domani pomeriggio, alle ore 18, allo stadio “Monterisi”, si disputerà Audace Cerignola-Monopoli, valido per il secondo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone C). Prima di scoprire dove vedere Audace Cerignola-Monopoli in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Gli “ofantini” sono reduci dalla netta vittoria contro la Juve Stabia (3-0) nel primo turno dei playoff. Il Monopoli, invece, ha battuto al “Veneziani” il Latina (1-0). In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, passerà il turno la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. Dunque l’Audace Cerignola può contare su due risultati su tre in questo match in quanto è posizionata meglio in classifica rispetto agli avversari. La vincente di questo turno affronterà la vincente di Foggia-Potenza.

Audace Cerignola-Monopoli sarà diretta da Marco Monaldi di Macerata, coaudiuvato da Federico Pragliola di Terni e Ayoub El Filali di Alessandria. Il quarto uomo sarà Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Monopoli

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Ligi, Tascone, Capomaggio; Blondett, Coccia, Langella, Miguel Angel, Russo; Malcore, D’Andrea. All. Pazienza.

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Bizzotto, De Santis, Pinto; De Risio, Vassallo; Rolando, Manzari, Giannotti; Fella. All. Ferrari.

Dove vedere Audace Cerignola-Monopoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Audace Cerignola-Monopoli, valido per il secondo turno dei playoff del campionato di Serie C (girone A), non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata). Sarà possibile guardare il match in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il costo dell’abbonamento mensile è di 7,99 €, mentre il costo annuale è di 69,99 €.

Inoltre a partire dal mese di gennaio Eleven Sports è disponibile nell’offerta di DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.