Dove vedere Entella-Pescara, streaming gratis e diretta tv Rai Sport, DAZN o Sky?

Mercoledì 31 maggio alle ore 20.30 allo stadio Comunale di Chiavari si disputerà il match Entella-Pescara, valevole per il ritorno del secondo turno dei playoff “Fase Nazionale” del campionato di Serie C; nella gara d’andata giocata all'”Adriatico“, gli abruzzesi si sono imposti in rimonta per 2-1.

Nel turno precedente i liguri avevano eliminato il Gubbio (ko in trasferta per 2-0 e vittoria in casa per 3-1), mentre gli adriatici avevano avuto la meglio sulla Virtus Verona (2-2 in Veneto e 3-1 in casa). Sono tredici i precedenti complessivi tra le due squadre con il Pescara in vantaggio per 4-2 e sette pareggi.

Dove vedere Pescara-Entella in tv e streaming

Il match Pescara-Entella sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €. Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

L’incontro di playoff si potrà seguire anche su Sky Sport (canale 252 del decoder); per gli abbonati di Sky ci sarà anche a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’ultima opzione è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99 euro.