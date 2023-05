Foggia-Audace Cerignola, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Serie C

Domani sera (ore 20.30) allo stadio “Pino Zaccheria” si disputerà il match Foggia-Audace Cerignola, valevole per il ritorno del 1° turno dei playoff “Fase Nazionale” del campionato di Serie C (andata terminata 4-1 per gli ofantini).

Le due squadre grazie rispettivamente al quarto e quinto posto della stagione regolare hanno saltato il primo turno preliminare, mentre nel secondo i “Satanelli” hanno avuto la meglio sul Potenza (1-1 il finale, qualificazione grazie al miglior piazzamento), mentre i gialloblù del Monopoli (2-1 il finale).

L’arbitro del derby foggiano sarà Michele Giordano della sezione A.I.A. di Novara, coadiuvato dagli assistenti Emanuele De Angelis di Roma e Andrea Cravotta di Città di Castello (Perugia), Quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo.

Ricordiamo che se il Foggia dovesse vincere con tre gol di scarto, a passare il turno saranno proprio padroni di casa per il miglior posizionamento rispetto ai loro avversari che dunque potranno perdere anche con due gol di differenza.

Foggia-Audace Cerignola, probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Thiam; Kontek, Leo, Rizzo; Di Noia, Bjarkason, Petermann, Costa, Schenetti; Iacoponi, Peralta.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Capomaggio, Blondett, Ligi; Langella, Coccia, Sainz-Maza, Tascone, Russo; Achik, Malcore.

Dove vedere Foggia-Audace Cerignola in tv e streaming

Il match Foggia-Audace-Cerignola sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €. Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

L’incontro dello “Zaccheria” si potrà seguire anche in chiaro su Rai Sport (canale 58 e 146 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito su RaiPlay. Ultima opzione sarà Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di playoff.