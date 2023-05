Foggia-Crotone, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud, Rai Sport o Sky? Dove vedere playoff Serie C

Sabato 27 maggio alle ore 20.30 allo stadio “Pino Zaccheria” si disputerà il match Foggia-Crotone, valevole per il secondo turno dei playoff Fase Nazionale del campionato di Serie C.

Per i calabresi è il debutto in questa post season grazie al secondo posto ottenuto nel girone C alle spalle del Catanzaro, mentre per i pugliesi (quinto posto nello stesso raggruppamento) c’è stato prima il pareggio contro il Potenza (1-1 il finale) sufficiente per andare avanti grazie al miglior posizionamento in classifica e poi la clamorosa rimonta nel derby contro l’Audace Cerignola (ko per 4-1 in trasferta e vittoria al 96′ in casa per 3-0).

Sono dodici i precedenti in casa dei “Satanelli” che sono in vantaggio per 8-2 e due pareggi (19-9 il parziale delle reti); in questa stagione con i rossoneri padroni di casa due successi in altrettante sfide: lo scorso 15 ottobre per l’ottava giornata di campionato (1-0) e il 16 novembre, negli ottavi di Coppa Italia Serie C (2-0).

L’arbitro dell’incontro sarà Mario Perri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Federico Pragliola di Terni e Giacomo Monaco

di Termoli (Campobasso), Quarto Ufficiale Mattia Caldera di Como.

Foggia-Crotone, probabili formazioni

FOGGIA (3-4-1-2): Thiam; Rutjens, Di Pasquale, Rizzo; Bjarkason, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta; Iacoponi, Beretta.

CROTONE (4-2-3-1): Branduani; Calapai, Golemic, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; Tribuzzi, D’Errico, D’Ursi; Gomez.

Dove vedere Foggia-Crotone in tv e streaming

Il match Foggia-Crotone sarà visibile su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €. Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

L’incontro dello “Zaccheria” si potrà seguire anche su Sky Sport (canale 254 del decoder); per gli abbonati di Sky ci sarà anche a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’ultima opzione è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99 euro.